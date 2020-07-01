Asya borsaları karışık seyretti

Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.026 puandan, Güney Kore 'de Kospi endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 2.107 puandan, Hindistan 'da Sensex endeksi yüzde 1,4 yükselerek 35.409 puandan kapandı.

Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2'ye çıkarak beklentileri aşarken, Japonya 'da Tankan büyük imalatçılar endeksi 2. çeyrekte eksi 34'e gerileyerek tahminlerin altında kaldı.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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