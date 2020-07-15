Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendiYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ederken, ABD-Çin arasında tırmanan gerilim de önemli risk unsuru olarak izleniyor.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ederken, ABD-Çin arasında tırmanan gerilim de önemli risk unsuru olarak izleniyor.

Öte yandan BoJ, dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında para politikasında ve faizlerde değişikliğe gitmedi.

Kovid-19 salgınının etkisinin yakından takip edileceği ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyeceği mesajını veren banka, ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin beklentilerinin yer aldığı metinde Japonya ekonomisinin bu yılın ikinci yarısından itibaren kademeli toparlanmasının beklendiği, ancak Kovid-19 salgınının dünya çapında yayılmaya devam etmesi nedeniyle söz konusu toparlanma hızının ılımlı olacağını bildirdi.

Metne göre, banka enflasyon beklentisini 2020 mali yılı için yüzde eksi 0,7 ila yüzde eksi 0,3 aralığından, yüzde eksi 0,6 ila yüzde eksi 0,4 aralığına revize etti. Banka 2020 mali yılı için daralma beklentisini ise yüzde 3-5 aralığından, yüzde 4,5-5,7 bandına genişletti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3,395 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 artarak günü 22.946 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 107,2 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 artışla 36.624 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükselişle 2.202 puanda bulunuyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise 25.470 puanda yatay seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Banka, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi
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