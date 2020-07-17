Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artmaya devam etmesi ve bu kapsamda yeni tedbirlerin devreye girmesi, küresel ekonomi üzerindeki belirsizliği artırırken, jeopolitik tarafta ABD-Çin gerilimi önemli risk unsuru olarak fiyatlanıyor.

ABD'nin Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmesi kararının ardından dün Başkan Donald Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi'nin tüm üyeleri ve onların ailelerinin ABD'ye seyahat etmelerini yasaklamayı değerlendirdiği haberleri basına yansıdı.

Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir görünüm izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4,7 azalarak 3.205 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak günü 22.696 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 36.684 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 25.111 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 primle 2.201 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi
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