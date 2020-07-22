Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimlerinin desteklerinin pozitif etkilerine karşın belirsizliklerin sürmesi, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir görünüm izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.333,16 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalarak günü 22.751,61 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yatay seyirle 106,81 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.970,50 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 25.522,73 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 2.228,66 puanda seyrediyor.