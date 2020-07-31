Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Dün ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 32,9 ile rekor daralma kaydetmesinin ardından pay piyasalarında gözlenen negatif seyir, bugün Asya borsalarına taşındı. Japon borsasında yenin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerinde sert düşüşe neden olduğu görülürken, Çin'de açıklanan imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin temmuzda 51,1'e yükselerek sektörde iyileşmeye işaret etmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı. Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.304 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 azalışla 21.710 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybederek 104,4 seviyelerine geriledi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 37.698 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 24.725 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.254 puanda seyrediyor.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:59

Kaynak: AA

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