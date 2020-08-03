Asya borsaları karışık seyretti

Güney Kore 'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 artışla 2.251 puandan günü tamamladı.

Hindistan 'da Sensex endeksi yüzde 1 azalışla 37.238 puanda, Hong Kong 'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.383 puanda seyrediyor.

Japonya 'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 artışla 22.195 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,9 seviyelerine yükseldi.

Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 1,2 artışla 3.350 puan oldu.

Çin'de beklentilerden iyi gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) risk iştahını artırırken, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları bazı pay piyasalarındaki negatif seyirde etkili olmaya devam etti.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 09:41

Kaynak: AA

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