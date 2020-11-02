Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Başta Avrupa olmak üzere dünya çapında birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması ve bu kapsamda gündeme gelen sıkı tedbirler pay piyasalarında satış baskısı oluştururken, ABD'de yarın yapılacak seçimler de yatırımcı risk algısı açısından gündemin odağında bulunuyor.

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticisi Endeksi (PMI), yükselişini üst üste 6. aya taşıyarak ekimde 53,6'ya çıktı. Söz konusu veri, Japonya'da ise ekimde beklentilerin üzerinde gelerek 48,7 oldu.

Ekonomide toparlanmaya işaret eden PMI verilerine karşın risk ve belirsizliklere ilişkin fiyatlamalar pay piyasalarında dalgalı bir seyri beraberinde getirdi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederek 3.221 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artarak günü 23.295 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 104,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 39.456 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 artışla 24.400 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 primle 2.300 puanda seyrediyor.