Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif haber akışı ve teşvik paketi beklentilerinin artması pay piyasalarını destekleyen unsurlar olarak öne çıkarken, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artması Asya tarafında endekslerin dalgalı seyretmesine yol açtı.

ABD'nin, Hong Kong'daki gelişmelere yönelik daha fazla Çinli yetkiliye yaptırım uygulamaya hazırlandığı haberlerinin ardından Çinli yetkililer de ABD'nin yeni yönetiminin iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda istikrarlı bir geçiş yapması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Çin'in dolar bazında ihracatı, ekimde yıllık bazda yüzde 21,1 artış kaydetti. Piyasada ülke ihracatının yüzde 12 artması beklenirken, pozitif veriye karşın kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalarak 3.417 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak 26.547 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 104,2 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 45.342 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 26.493 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.745 puanda seyrediyor.