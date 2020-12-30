Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

30.12.2020 10:51
Asya borsaları karışık seyretti, System.String[]

Asya borsalarında yılın son işlem günlerinde düşük hacimli karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında yılın son işlem günlerinde düşük hacimli karışık bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve teşvik paketleri ile ilgili gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, yaygınlaşan aşı çalışmalarına karşın mutasyon riski ve virüsün yeni türlerine karşı aşıların etkinliğine ilişkin belirsizlikler piyasalarda alımları sınırlıyor.

Bu gelişmelerle dün tarihi zirvesini gören Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün gelen kar satışlarının da etkisiyle yüzde 0,5 değer kaybederek 27.444 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 103,3 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artarak kapanışta 3.415 puan oldu.

Hindistan2da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 47.514 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 yükselişle 27.074 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 primle 2.875 puanda seyrediyor.

Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada
Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı         
11:00
Güne düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor         
10:37
Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti         
10:20
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı         
10:05
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı         
08:46
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de         
07:04
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış         
23:51
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 11:18:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei