Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya koyduğu ve bu ay sonu süresi dolacak ek kaldıraç oranında (SLR) uzatmaya gitmeyeceğini duyurmasının ardından güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde karışık bir seyir izledi.

Analistler, pay piyasalarında yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaların gündemin odağında olduğunu ifade etti.

Öte yandan, yükselişini üst üste sekizinci haftaya taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek yeni haftaya yüzde 1,68'den başladı.

Bu gelişmeler ve bugün Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) bir yıllık faiz oranını yüzde 3,85'te sabit bırakarak, üst üste 11. ayda da para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,14 yükselerek 3.443 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,13 azalarak 3.035 puan oldu.

Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,66 yükselişle 6.752 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,07 azalışla 29.174 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,07 artışla 108,7'e çıktı.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,28 azalışla 28.914 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,84 azalışla 49.433 puanda seyrediyor.