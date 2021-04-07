Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.
Bugün, Asya'da Hindistan Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edildi. Hindistan Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tutmasının ardından Sensex endeksi yüzde 0,95 artışla 49.651 puanda seyrediyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 azalarak 3.479 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,33 yükselerek 3.137 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 29.730 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 109,9 seviyelerinde dengelendi.
Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,22 kayıpla 28.585 puanda seyrediyor.
Kaynak: AA
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