Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel bazda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşmaya gitmesine ilişkin zamanlamaya dair açıklanan her veri ve yetkililerin değerlendirmelerinin fiyatlandığı Asya borsalarında, bölgesel olarak da yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artışın başta emtia ve pay piyasalarına yansımaları takip ediliyor.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında son dönemde hakim olan karışık ve volatil seyrin bugün de devam ettiği görüldü.

Japonya'da açıklanan nisan ayı enflasyon verisinin yüzde 0,4 ile beklentilerden daha fazla gerilemesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarak 28.318 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise 108,8 seviyelerinde yatay hareket etti.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalarak 3.488 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 3.156 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 primle 50.232 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kayıpla 28.438 puanda seyrediyor.