Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

27.05.2021 10:59
Asya borsaları karışık seyretti, System.String[]

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Çin ve ABD yetkililerinin ticaret görüşmelerine başladığı yönündeki haberlerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,43 artarak 3.608 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.165 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla 28.549 puana düşerken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 109,08 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,16 artışla 51,105 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,05 yükselişle 29.172 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Şanghay, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
11:43 Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
11:28 Dolar güne düşüşle başladı! 8,43 seviyesinden işlem görüyor
11:26 Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor
11:09 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
11:04 O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
11:02 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız
Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!         
12:09
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı         
11:46
Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor         
11:43
Yeni doğan bebeğini çöpe attı, kendini böyle savundu: Babamın haberi yoktu Yeni doğan bebeğini çöpe attı, kendini böyle savundu: Babamın haberi yoktu         
11:31
Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı         
11:06
Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü         
10:23
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek         
09:38
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 12:14:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement