Üye Girişi
Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

01.06.2021 10:38
Asya borsaları karışık seyretti, System.String[]

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmanın gücü ve para politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle pay piyasalarının yön bulmakta zorlandığını bildirdi.

Bugün Asya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI Japonya'da 53,0 ve Çin'de 52,0'ye yükseldi. Avustralya Merkez Bankası ise beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 0,1'de bıraktı.

Bu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,26 artarak 3.624 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 7.142 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,56 yükselişle 3.221 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 28.814 puana düşerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,14 azalışla 109,43 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yatay bir seyirle 51.937 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,09 yükselişle 29.464 seviyelerinde bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Youtuber gencin tık sevdası bunu da yaptırdı! Arkadaşını direğe bağlayıp, parayla tokat attırırken, kafasında yumurta kırdırttı Youtuber gencin tık sevdası bunu da yaptırdı! Arkadaşını direğe bağlayıp, parayla tokat attırırken, kafasında yumurta kırdırttı Dolar güne yatay seyirle başladı! 8,48'den işlem görüyor Dolar güne yatay seyirle başladı! 8,48'den işlem görüyor Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Sattığı yemekten saç çıkınca, saçlarını kazıtarak kendisini cezalandırdı Sattığı yemekten saç çıkınca, saçlarını kazıtarak kendisini cezalandırdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak

Son Dakika Haberleri
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
10:42 Youtuber gencin tık sevdası bunu da yaptırdı! Arkadaşını direğe bağlayıp, parayla tokat attırırken, kafasında yumurta kırdırttı
10:41 Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi
10:39 Dolar güne yatay seyirle başladı! 8,48'den işlem görüyor
10:38 Bakan Varank'ı CHP'li Özgür Özel aradı: Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorum
10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak
10:23 Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak
10:23 Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız
10:13 49 günlük aradan sonra kafe ve restoranlar bu sabah birer birer açılmaya başladı
10:12 Sosyal medyadaki gerginlik, demir sopalı kavgaya dönüştü
Yeni normalleşme dönemi bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan kişi ve yerler Yeni normalleşme dönemi bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan kişi ve yerler         
10:46
Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi         
10:42
Bakan Varank'ı CHP'li Özgür Özel aradı: Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorum Bakan Varank'ı CHP'li Özgür Özel aradı: Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorum         
10:38
Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak         
10:24
Sosyal medyadaki gerginlik, demir sopalı kavgaya dönüştü Sosyal medyadaki gerginlik, demir sopalı kavgaya dönüştü         
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı         
23:30
Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası         
23:09
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat         
21:26
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu         
20:17
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 10:52:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement