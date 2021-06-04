Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentileri aşması sonucu ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenenden önce sıkılaştırmaya zorlayabileceği endişesiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın asgari kurumlar vergisi oranını yüzde 15 olarak uygulama teklifi ve yüzde 28 kurumlar vergisi çabalarından vazgeçilmeyeceğine ilişkin haberlerin yanı sıra ABD'nin, Çinli, çoğu savunma sektöründe faaliyet gösteren 58 şirkete yatırım yasağını uygulamaya başlaması da gündemin odağına yerleşen konular oldu.

ABD tarafından Çinli firmalara uygulanan yatırım yasağının daha da genişletilebileceğine yönelik açıklamalar piyasalardaki risk iştahını azaltırken, dikkatler bugün Londra'da başlayacak G-7 maliye bakanları zirvesine çevrildi.

Öte yandan, Hindistan Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 4'te bırakırken, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerini azaltmak için 16,4 milyar dolarlık tahvil alım programı başlattığını duyurdu.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,21 yükselişle 3.591 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,48 artışla 7.295 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,23 azalışla 3.240 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,40 değer kaybıyla 28.941 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 110,17 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,37 düşüşle 28.851 puana gerilerken, Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,38 gerileyerek 52.0,35 puanda bulunuyor.