Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılayan temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun yeni tedbir ve kısıtlamaları gündeme getirdiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,08 artarak 3.532 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,70 değer kaybıyla 3.220 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65 artarak 28.070 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,18 yükselişle 110,77 seviyelerine çıktı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,07 düşüşle 26.587 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,34 değer kaybıyla 54.367 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,29 primle 7.584 puandan günü tamamladı.