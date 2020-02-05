Asya borsaları koronavirüs endişelerinin yatışmasıyla yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları koronavirüs endişelerinin yatışmasıyla yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları koronavirüs endişelerinin yatışmasıyla yükseldi

6 saat önce

Asya borsalarında, koronavirüs endişelerinin yatışması ile toparlanma isteği öne çıkarken, dün gözlenen pozitif seyir bugün de devam etti.

Asya borsaları koronavirüs endişelerinin yatışmasıyla yükseldi, System.String[]

Asya borsalarında, koronavirüs endişelerinin yatışması ile toparlanma isteği öne çıkarken, dün gözlenen pozitif seyir bugün de devam etti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükselirken, hastalığın yayılma hızının yavaşlaması ve çözüm konusunda gelen açıklamalar konuya ilişkin endişeleri yatıştırdı.

Pay piyasaları tarafında da toparlanma isteğinin öne çıktığı görülürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,08 artışla 2.813,46 puan oldu.

Analistler, Çin piyasasında dün ve bugünkü yükselişe karşın pazartesi günkü sert düşüşün hala telafi edilemediğine dikkati çekerek, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) piyasaları desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

PBoC'nin pazartesi günü piyasaya 1,2 milyar yuanlık likidite enjekte etmesinin ardından dün de 400 milyar yuanlık likidite sağladığını anımsatan analistler, salgının ülke ekonomisine yönelik etkilerinin giderilmesine ilişkin çabaların sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,02'lik artışla 23.319,56 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,09 düşüşle 109,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,35 artışla 40.930,42 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,24 yükselişle 26.743,95 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 primle 2.165,63 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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