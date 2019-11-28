Son Dakika Haberleri: Asya borsaları negatif seyretti
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları negatif seyretti - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları negatif seyretti

7 saat önce

Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili adımı sonrasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları negatif seyretti, System.String[]

Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili adımı sonrasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 azalışla 23.409,14 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,47 kayıpla 2.889,69 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,43 değer kaybıyla 2.118,60 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,22 azalışla 26.893,73 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,04 kayıpla 41.004,49 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklama ise bugün Asya piyasalarının negatif bir seyir izlemesine neden oldu. Trump, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu. Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı. Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hong Kong, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Deontay Wilder, yalnızca 5 dakika taktığı maske için 15 bin euro ödedi TikTok, Uygur Türklerine baskıyı anlatan videoyu kaldırdığı için özür diledi Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 18:55:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları negatif seyretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]