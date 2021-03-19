Asya borsaları negatif seyretti

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın önceki günkü kararı sonrası yükselişini sürdüren tahvil faizleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına paralel yeni tedbirlerin gündeme gelmesi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öte yandan Eylül 2016'dan bu yana ilk kez para politikasını kapsamlı bir şekilde değerlendiren Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Devlet tahvili getirilerine yönelik hedef bandını artı-eksi yüzde 0,20'den, artı-eksi yüzde 0,25 bandına genişleten BoJ, borsa yatırım fonları alımına ilişkin 6 trilyon yenlik alım hedefini metinden çıkarırken, yaklaşık 12 trilyon yenlik üst limiti ise korudu.

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, gerekirse para politikasını tereddüt etmeden daha da gevşeteceklerini, teşvik politikasından çıkmak için erken olduğunu vurgulayarak, "Mevcut parasal politika planını devam ettirmek uygun. Bununla birlikte negatif faizleri derinleştirmenin imkansız olduğunu da düşünmüyorum." dedi.

Kuroda, ETF alımlarını teşvik politikasından çıkarmayı düşünmediklerini aktararak, ekonomide Kovid-19 etkisiyle zorluklar devam ettiğini, ancak trend olarak toparlanma gözlendiğini söyledi.

Bu gelişmelerin ardından Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 1,41 azalışla 29.792 oldu. Dolar/yen paritesi 0,11 azalışla 108,8 seviyesinde işlem görüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,69 azalarak 3.404 puan ve Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,56 düşüşle 6.708 puana geriledi.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,11 azalışla 49.169 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,94 değer kaybıyla 28.840 puanda seyrediyor.