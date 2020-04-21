Asya borsaları petrol şoku ile sert düştü

Asya borsalarında, küresel piyasalarda yaşanan petrol şokunun ardından satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Batı Teksas tipi ham petrolün mayıs vadeli ve fiziki teslimli sözleşmelerinde, vade sonuna bir gün kala düşük hacimle de olsa eksi fiyattan işlemler geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan talep ve kullanılabilir petrol depolama alanı sıkıntısı ile Batı Teksas türü ham petrolün mayıs vadeli kontratı dün eksi 37,6 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece petrolde, vadeli kontrat işlemlerinin başladığı 1983'ten bu yana ilk kez negatif seviye görüldü.

Söz konusu gelişmenin başta enerji sektörü hisseleri olmak üzere satış baskısı yaratması ile Asya borsalarında sert düşüş yaşandı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 azalarak 2.820 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 gerileyerek 19.281 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,5 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,8 azalışla 30.747 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 kayıpla 23.844 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 düşüşle 1.873 puanda seyrediyor.