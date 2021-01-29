Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin kaynaklı likidite endişelerinin pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak 3.483 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,0 değer kaybederek günü 2.976 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,9 düşüşle 27.663 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 104,54 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 46.804 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 28.425 puanda seyrediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi geçen ay yüzde 1,6 ile beklentilerden fazla gerilerken, konut başlangıçları ise yüzde 9 ile çok sert düştü.