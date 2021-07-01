Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantıyla artan vaka sayılarının küresel ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceği endişesi pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Bölgede açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) PMI Çin'de 51,3'e gerilerken, Japonya'da 52,4'e yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın yüzde 0,07 altında 3.889 puana, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,65 azalışla 7.265 seviyesine, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,44 düşüşle 3.282 puana geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 28.707 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 111,28 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,12 düşüşle 52.408 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,57 azalışla 28.827 seviyelerinde bulunuyor.