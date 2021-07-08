Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarının, varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı başkent Tokyo'da ağustos sonuna dek olağanüstü hal planlıyor. Başbakan Suga Yoşihide, "Tokyo'daki vakalar yükseliş trendinde. Salgının yayılmasını durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek yeni bir olağanüstü hal sinyali verdi.

Öte yandan, Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelen yolculara, daha önce belirlenmiş noktalarda, 3 gün süreli "zorunlu karantina" uygulayacağını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,79 azalışla 3.525 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,99 düşüşle 3.252 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,88 değer kaybıyla 28.118 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,62 azalışla 109,97 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,71 azalışla 52.672 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,75 değer kaybıyla 27.109 seviyelerinde bulunuyor.