Asya borsaları "sert Brexit" kaygılarıyla karışık seyretti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları 'sert Brexit' kaygılarıyla karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları "sert Brexit" kaygılarıyla karışık seyretti

6 saat önce

Asya borsalarında, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının (Brexit) sert bir şekilde gerçekleşeceğine dair kaygılarla karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları

Asya borsalarında, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının (Brexit) sert bir şekilde gerçekleşeceğine dair kaygılarla karışık bir seyir izlendi.

İngiliz Parlamentosu'nda cuma günü Brexit anlaşmasına dair oylama yapılacak. Söz konusu oylama öncesinde, Başbakan Boris Johnson'un Brexit'e dair düzenlemelerin 31 Aralık 2020'de sona ermesi gerektiğine ilişkin kararın da cuma günü değerlendirileceği haberleri piyasalarda "Brexit'in sert bir şekilde gerçekleşeceği" kaygılarını artırdı.

Ticaret müzakereleri kapsamında ABD ve Çin'in ilk fazda anlaşma sağlamasının ardından Asya borsalarında yaşanan pozitif hava, "sert Brexit" endişeleriyle nispeten dağıldı.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,18 azalışla 3.017,04 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 23.934,43 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 109,4 seviyelerine geriledi.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 artışla 41.473,66 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,71 yükselişle 27.884,21 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,04 kayıpla 2.194,76 puanda bulunuyor.

Avrupa Birliği, İngiltere, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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