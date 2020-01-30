Asya borsaları sert düştü - Son Dakika
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Asya borsaları sert düştü

6 saat önce

Asya borsalarında, koronavirüs salgınına dair artan endişelerle dünkü tepki alımları bugün yerini sert satışa bıraktı.

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Asya borsalarında, koronavirüs salgınına dair artan endişelerle dünkü tepki alımları bugün yerini sert satışa bıraktı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 7 bin 711'e çıktı.

Salgına dair henüz bir tedavinin bulunamaması nedeniyle virüsün dünya çapında yayılacağına dair endişeler de arttı. Küresel ekonomiye yansımaları açısından henüz erken olduğu belirtilse de analistlerin Çin'in ilk çeyrek büyümesine yönelik beklentilerini düşürmesi dikkati çekiyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da bankanın beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmemesinin ardından koronavirüs salgınının "son derece ciddi bir mesele" olduğunu, bunun Çin'in ekonomik büyümesinde bozulmaya yol açabileceğini dile getirdi.

Uluslararası kurum ve kuruluşların açıklamaları da konunun ciddiyetini ortaya koyarken, tüm bu gelişmeler Asya borsalarında sert düşüşün sürmesini beraberinde getirdi.

Dolar karşısında Çin yuanının 6,9367 seviyelerine, güvenli liman alımlarıyla Japon yeninin ise 108,8'e kadar gerilediği görülüyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 azalışla 22.977,75 puandan günü tamamladı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 düşüşle 2.148,0 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 kayıpla 26.509,91 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 40.910,60 puanda seyrediyor.

Çin piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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