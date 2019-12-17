Asya borsaları ticaret iyimserliği ile yükseldi

Asya borsalarında, ABD ile Çin'in, ticaret müzakerelerinin ilk fazında anlaşma sağlamasının ardından alıcılı bir seyir izlendi.

Analistler, perşembe günü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) vereceği faiz kararının beklendiğini ifade ederek, BoJ'dan faizler ve para politikasında bir değişiklik beklenmediğini söyledi.

Pay piyasalarında artan risk iştahıyla birlikte artış eğilimi sürerken, analistler, Çin'de dün beklentilerden iyi gelen makro verilerin yatırımcı güvenini artırdığını kaydetti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,27 artarak 3.022,42 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 artarak günü 24.066,12 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 109,6 seviyelerinde dengelendi.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 27.798,91 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,27 primle 2.195,65 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,83 artışla 41.278,19 puanda bulunuyor.