Son Dakika Haberleri: Asya borsaları ticaret müzakereleri belirsizliği ile karışık seyretti
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Asya borsaları ticaret müzakereleri belirsizliği ile karışık seyretti

6 saat önce

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları ticaret müzakereleri belirsizliği ile karışık seyretti, System.String[]

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ve Çin yetkililerinden ticaret müzakereleri kapsamında bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağına dair belirsizliği artıran açıklamalar, Asya borsalarında karışık bir seyir izlenmesini beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le ticaret anlaşması yapılmaması durumunda tarifeleri daha fazla yükselteceğini açıklaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin ABD Senatosu'ndan geçen ve Hong Kong'daki protestolara destek veren yasa tasarılarını onaylaması konuya yönelik belirsizlikleri artırdı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping de ülkesinin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde ABD ile ilk aşama ticaret anlaşması için çalışmak istediğini, ticaret savaşını kendilerinin başlatmadığını, gerektiğinde karşı koyacaklarını söyledi.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,61 gerileyerek 2.885,93 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ekimde yıllık çekirdek enflasyon yüzde 0,4 ile beklentiler doğrultusunda artarken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi de kasımda önceki aya kıyasla 0,2 puan yükselerek 48,6'ya çıktı. Açıklanan verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,32 artarak 23.112,88 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 108,6 seviyelerindeki yatay hareketini sürdürdü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,54 düşüşle 40.355,71 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,24 artışla 26.530,01 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 yükselişle 2.101,96 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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