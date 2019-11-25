Asya borsaları, ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yükseldi

Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde pozitif seyretti.

Asya borsaları, Çin'den gelen haberlerin ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırmasıyla yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın en fazla eleştirdiği konulardan biri olan fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda adım atmaya hazırlandığı haberleri sonrası Asya borsalarında yükselişler görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,68 artışla 2.905,17 puan seviyelerinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,78 artarak 23.292,81 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,02 kazançla 2.123,50 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi, yüzde 0,92 değer kazancıyla 40.731,79 puanda seyrediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren protestoların gölgesinde dün yapılan yerel seçimde demokrasi savunucularının Pekin yanlılarına karşı üstünlük sağlayarak belediye meclis üyeliği sandalyelerinin çoğunu kazanmasının ardından Hang Seng endeksi, yüzde 1,58 primle 27.014,69 puan seviyelerinde seyrediyor.