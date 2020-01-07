Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları yükseldi

6 saat önce

Asya borsaları, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı seyretti.

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Asya borsaları, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı seyretti.

ABD ile İran arasında jeopolitik risk algısını artıran gelişmeler gündemin üst sıralarında kalmaya devam ederken, gerilimin daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, güne 3.085 puan seviyelerinden başlamasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,69 artarak 3.104,80 puan oldu.

Yatırımcıların güvenli liman alımlarıyla yene talebinin artmasına karşın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,60 primle 23.575,72 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,06 değer kaybederek 108,4 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,25 kazançla 40.779,25 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 yükselişle 28.310,20 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,95 artışla 2.175,54 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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