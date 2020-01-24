Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları yükseldi

6 saat önce

Asya borsalarında Çin Yeni Yılı tatili dolayısıyla birçok ülke piyasasında işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan borsaları haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı seyretti.

Asya borsaları yükseldi, System.String[]

Asya borsalarında Çin Yeni Yılı tatili dolayısıyla birçok ülke piyasasında işlem yapılmazken, Japonya ve Hindistan borsaları haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı seyretti.

Çin'de bugün başlayan ve 30 Ocak'a kadar sürecek tatil dolayısıyla Çin, Hong Kong ve Güney Kore pay piyasalarında işlem yapılmıyor. Koronavirüs kaynaklı gelişmeler ise gündemin odağında kalmayı sürdürüyor.

Son durumda, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında 830 kişinin virüsten etkilendiği, 25 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü ise koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, koronavirüs kaynaklı gelişmelerin Çin Yeni Yıl tatilinin kutlandığı bölgede turizmden perakendeye kadar birçok sektörü olumsuz etkilediğine işaret ederken, virüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe negatif yansıması yönündeki endişelerin giderek arttığını vurguluyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Kapanışa yakın teknoloji sektörü hisselerindeki yükseliş öncülüğünde artıya geçen endeks, haftayı da yüzde 0,13 artışla 23.827,18 puandan tamamladı. Dün 110 kritik eşiğini test eden dolar/yen paritesi ise bugün 109,5 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,29 primle 41.506,34 puanda bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı
Bir postacı, "çok zahmetli" olduğu için 24 bin postayı sahiplerine teslim etmedi Çin'de koronavirüsü için 6 günde bin yataklı hastane inşa edilecek İstanbul'da büyük paniğe neden olan Çinli kadın, ülkesine gönderilirken görüntülendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 16:00:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]