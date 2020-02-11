Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017 olurken, salgından etkilenenlerin sayısı 42 bin 638'e yükseldi. Koronavirüse dair gelişmeler pay piyasalarına yön veren temel faktör olmayı sürdürürken, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetiminin likidite desteği ve virüs salgınına ilişkin çözüm beklentileri ile bugün Asya borsalarında yükseliş yaşandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,40 artarak 2.901,97 puan oldu.

Japonya pay piyasalarında bugün resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 109,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,71 kazançla 41.270,14 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,34 yükselişle 27.607,55 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 primle 2.223,12 puanda seyrediyor.