Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları yükseldi

6 saat önce

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 1114'e, teyit edilen vaka sayısının 44 bin 653'e yükselmesine karşın bugün Asya tarafında piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,75 artarak 2.923,38 puan oldu.

Dün tatil dolayısıyla kapalı olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi bugün yüzde 0,75 yükselişle günü 23.861,21 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 109,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,79 artışla 41.541,92 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,03 primle 27.866,70 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,69 kazançla 2.238,38 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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