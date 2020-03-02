Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları yükseldi

6 saat önce

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın piyasaları destekleyici açıklamasının ardından haftaya alıcılı başladı.

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Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın piyasaları destekleyici açıklamasının ardından haftaya alıcılı başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı, vaka ve görüldüğü ülke sayısı artmaya devam ediyor. Çin'de salgın nedeniyle son 24 saatte tamamı salgının merkez üssü Hubey eyaletinden olmak üzere 42 kişi hayatını kaybederken, 196'sı yine Hubey'de olmak üzere 202 yeni vaka tespit edildi.

Bu kapsamda ülkede bugüne kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 914'e, saptanan Kovid-19 vakası sayısı da 80 bin 26'ya çıktı. Dünya genelinde Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı ise 89 bini geçti.

Analistler, Asya piyasalarının, Çin'in imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 40,3 ile tüm zamanların en düşük seviyelerine gerilemesine karşın, Çin'de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetiminin ekonomik aktiviteyi ve piyasaları destekleyici adımlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma akşamı yayımlanan açıklamasındaki sözle yönlendirmesiyle yeni haftaya alış ağırlıklı başladığını söyledi.

Fed Başkanı Powell, yazılı açıklamasında Fed'in virüs konusundaki gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ettiğini ve gerekli olursa ekonomiyi desteklemek için uygun olan araçları kullanacağına işaret etti. Söz konusu açıklama Fed'in 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indirileceği şeklinde yorumlandı.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 3,15 değer kazanarak 2.970,931 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,95 yükselişle 21.344,08 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,9 kazançla 108,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,70 artışla 38.947,3 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,75 primle 26.325,9 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,78 artışla 2.002,5 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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