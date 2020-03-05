Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları yükseldi

6 saat önce

Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler devam etse de alınan ekonomik tedbirlerle pozitif bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler devam etse de alınan ekonomik tedbirlerle pozitif bir seyir izlendi.

Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aşarken, virüsün ekonomik etkilerine yönelik tedbir açıklamalarının gelmesi piyasalardaki risk algısını yatıştırdı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kasamında dün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını bildirirken, ABD Temsilciler Meclisi de 7,8 milyar dolarlık harcama paketini duyurdu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takvim dışı toplantı ile faizleri 50 baz puan düşürmesinin ardından dünya çapında diğer merkez bankalarından da faiz indirim adımları geldi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda da dün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Japonya ekonomisine etkilerini açıklamanın zor olduğunu, bankanın ekonomiyi ve piyasaları dikkatle izleyerek uygun adımları atacağını söyledi.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,96 artarak 3.070,75 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,09 yükselerek günü 21.239,12 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 107,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,96 kazançla 38.778,80 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,10 primle 26.772,46 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,26 artışla 2.085,26 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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