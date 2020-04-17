Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları yükseldi

6 saat önce

Asya borsaları, haftanın son işlem gününde bölgenin iki büyük ekonomisi Çin ve Japonya'da açıklanan verilerin ardından pozitif bir seyir izledi.

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Asya borsaları, haftanın son işlem gününde bölgenin iki büyük ekonomisi Çin ve Japonya'da açıklanan verilerin ardından pozitif bir seyir izledi.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 gerilerken, söz konusu oran, Çin hükümetinin 1992'den bu yana yayımladığı resmi büyüme rakamları arasında en kötü performansa işaret etti. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da yüzde 9,8 daraldı. Çin'in büyüme verisine yönelik farklı kurumların gerçekleştirdiği piyasa beklentileri yüzde 6 ile 9 arasında değişse de bazı ekonomistler çift haneye varan daralmadan bahsediyordu.

Öte yandan Çin'de perakende satışlar martta yıllık 15,8 ve sanayi üretimi yüzde 1,1 ile beklentilerden daha az düşüş kaydetti.

Analistler, ilk çeyrekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çin'de birçok fabrikanın kapandığını, hem arz hem de talep kanalının ciddi bir şekilde sekteye uğradığını belirterek, buna karşın martta bir önceki aya kıyasla sanayi üretimindeki iyileşmenin cesaret verdiğini söyledi.

Verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artarak 2.852,10 puan oldu.

Japonya'da sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,7 düşüş kaydetmesine karşın, Nikkei 225 endeksi yüzde 3,03 artarak 19.874,33 puana yükseldi. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 107,7 seviyelerinde dengelendi. Bu arada dün Japonya'da Kovid-19 nedeniyle 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,1 artışla 31.242,31 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 yükselişle 24.593,69 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,4 primle 1.919,24 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:08 Kaynak: AA

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