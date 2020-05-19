Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'li biyoteknoloji firması Moderna'dan dün yapılan açıklamada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasını geçtiği belirtilirken, söz konusu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) dün gerçekleştirdiği telekonferansta, Kovid-19 salgınıyla ilgili yöneltilen eleştiriler karşısında ülkesinin tutumunu uluslararası platformda ilk kez savundu.

Şi, Çin'in hastalıkla mücadele ve salgından etkilenen ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmak için gelecek iki yılda 2 milyar dolar yardımda bulunacağını da ifade etti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 artarak 2.895 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 artarak günü 20.434 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 107,5 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 artışla 30.623 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükselişle 24.435 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 primle 1.980,6 puandan kapandı.