Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de, dün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50'nin üzerine çıkarak genişlemeye işaret etmesi ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yeni bir gümrük tarifesi savaşına dönmeyeceği iyimserliğiyle pay piyasalarında etkili olan pozitif seyir bugün de devam ediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,2 artarak günü 2.921 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,19 yükselişle günü 22.326 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 107,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 33.742 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 23.944 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 primle 2.087 puanda seyrediyor.