Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı

Çin hükümeti, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, mayısta işsizlik oranı yüzde 2,9'la beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede geçici sanayi üretimi verileri de mayısta aylık yüzde 8,4 ile beklentilerden daha fazla düşüş kaydetti. Haziran ayına ilişkin sanayi üretimi beklentisi ise yüzde 5,7 artış yönünde oldu.

Jeopolitik riskleri artıran Ulusal Güvenlik Yasası'nın onaylanması ve Japonya'da açıklanan negatif verilere karşın Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın sunumu öncesi ABD piyasalarındaki pozitif havanın devralındığı görüldü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak günü 22.288 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 2.985 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.108 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 35.121 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kazançla 24.377 puanda seyrediyor.

Hong Kong, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:39 FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 14:41 Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş 14:24 Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:24 Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek 11:01 Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 10:19 Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu 10:02 AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:47 CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:49:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]