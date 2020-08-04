Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya piyasalarında, ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın pozitif bir seyir izlendi.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,11 artışla 3.371,69 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,70 artışla 22.573,66 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,09 değer kaybederek 105,8 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,61 artışla 37.535,33 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,34 primle 25.033,66 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,29 kazançla 2.279,97 puandan günü tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin gelişmelerin piyasaların gündemindeki yerini koruduğunu belirterek, cuma günü açıklanacak temmuz ayına ilişkin istihdam raporu başta olmak üzere hafta boyunca yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.