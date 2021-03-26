Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemenin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri hafiflemesi ile pozitif bir seyir izlenirken, ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında Çin ile ilişkilerin yönünde bir değişiklik olmayacağı sinyalini verdi.

Biden, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping ile uzun süredir tanıştıklarını belirterek, "Çin dünyada hakimiyet kurma, dünyanın en zengin ve güçlü ülkesi olma hedefinde ama benim başkanlığım döneminde bu olmayacak." dedi.

Öte yandan, İngiltere'nin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı almasının ardından, Çin yönetiminden de misilleme geldi.

Bu gelişmelere karşın, kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 artarak 3.418 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselerek 3.041 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 29.177 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 109,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 primle 49.078 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 kazançla 28.355 puanda seyrediyor.