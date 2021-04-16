Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, Çin'de beklentilerin altında kalan büyüme verisine karşın küresel çapta artan risk iştahı ile haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de bugün açıklanan ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verisi yıllık yüzde 18,3 ve çeyreklik yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede sanayi üretimi de martta yıllık yüzde 14,1 artarak beklentileri karşılamadı.

Öte yandan Japonya genelinde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları bazı hükümet yetkililerinde "4. dalga" olarak tanımlanırken, bu kapsamda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 26-27 Nisan'da gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında ekonomiye ilişkin açıklayacağı projeksiyonların da önemi arttı.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, dün yaptığı açıklamada Japonya ekonomisinin toparlanmaya başladığını belirtirken, ancak koronavirüs salgını konusundaki ihtiyatlı tutumun devam etmesi nedeniyle herhangi bir toparlanmanın mütevazı olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bu gelişmelere karşın artan küresel risk iştahı ile Asya tarafında endekslerin pozitif seyrettiği görüldü. Japonya'da büyük imalatçıların beklentilerini yansıtan Tankan İmalat Endeksi'nin nisanda önceki aya göre 7 puanlık artışla 13'e yükselmesinin ardından, Nikkei 225 endeksi haftayı yüzde 0,1 artışla 29.683 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2'lik değer kazancıyla 108,9 seviyelerine çıktı.

Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.427 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselerek 3.199 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 48.927 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 kazançla 29.008 puanda seyrediyor.