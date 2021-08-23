Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Geçen hafta boyunca, Japonya başta olmak üzere yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda alınan tedbirler ile Çin'de regülatörlerin piyasa düzenlemeleri ve gelir dağılımına yönelik vergi değişikliği haberleri pay piyasalarında satış baskısı yarattı. Bu gelişmelerle Japonya ve Hong Kong pay piyasalarında yılın en düşük seviyeleri görüldü.

Yeni haftaya ise düzeltme hareketi ile başlayan Asya borsalarında, açıklanan negatif verilere karşın yükseliş yaşandı.

Japonya'da ağustos ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 52,4'e gerilemesine karşın, Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artarak 27.494 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 110 sınırını test etti.

Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 artışla 3.477 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 3.090 puan ve Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,4 kazançla 7.490 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi, yüzde 1,2 primle 55.531 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 artışla 25.125 puanda bulunuyor.