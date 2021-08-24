Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında dün gözlenen alış ağırlıklı seyir bugün de devam etti.

Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin neredeyse tamamı, ekonomik aktivitede toparlanmanın güç kaybettiğine işaret etti.

Küresel ekonomik görünüme ilişkin verilerin beklentilerin altında kalması, destekleyici para politikalarının süresinin uzayacağı öngörülerini artırırken, bu durum perşembe günü ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde pay piyasalarındaki pozitif seyri destekledi.

Asya tarafında da geçen hafta görülen yılın en düşük seviyelerinden toparlanma eğilimi ikinci güne taşındı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artışla 3.514 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselişle 3.138 puan ve Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,2 kazançla 7.503 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artarak 27.732 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 109,8 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 55.820 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 artışla 25.666 puanda bulunuyor.