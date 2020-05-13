Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası yeni vaka sayısının artabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendi.

Koronavirüs tedbirleri sonrası kapanan ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin normalleşme adımları atılmaya devam ederken, yatırımcıların vaka sayısında yeniden artış yaşanabileceğine dair tedirginlikleri piyasalarda temkinli bir duruş sergilenmesine neden oluyor.

Çin'de de normalleşme adımlarının ardından son günlerde yeni vakalar ortaya çıkması nedeniyle bazı şehirlerde acil durum seviyeleri tekrar yükseltildi. Virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan'da da kentin tamamına korona testi uygulanmasına karar verildi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de dün yaptığı açıklamada, ABD'de Kovid-19 salgınının oluşturduğu tehdidin devam ettiğini belirterek, hızlı bir normalleşmeye gidilmesi durumunda ölüm ve acının artabileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 düşüşle 2.890 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,53 azalarak günü 20.270 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 107,1 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,5 artışla 32.165 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.226 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kazançla 1.929 puanda seyrediyor.