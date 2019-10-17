Asya borsalarında karışık seyir
1 saat önce
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,26 gerilerken; Japonya'da Nikkei 225 endeks 0,09 arttı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,26 gerilerken; Japonya'da Nikkei 225 endeks 0,09 arttı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,21; Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:07
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