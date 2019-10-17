Son Dakika Haberleri: Asya borsalarında karışık seyir
Son Dakika Ekonomi Asya borsalarında karışık seyir

Asya borsalarında karışık seyir

1 saat önce

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,26 gerilerken; Japonya'da Nikkei 225 endeks 0,09 arttı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,26 gerilerken; Japonya'da Nikkei 225 endeks 0,09 arttı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,21; Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 arttı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:07 
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