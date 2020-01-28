Asya borsalarında koronavirüs kaygılarıyla düşüş devam ediyor - Son Dakika
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Asya borsalarında koronavirüs kaygılarıyla düşüş devam ediyor

6 saat önce

Asya borsalarında hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs endişeleriyle Japonya ve Güney Kore borsalarında sert düşüş yaşanırken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında koronavirüs kaygılarıyla düşüş devam ediyor, System.String[]

Asya borsalarında hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs endişeleriyle Japonya ve Güney Kore borsalarında sert düşüş yaşanırken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin'de can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı ise 6 bin 973'e yükseldi.

Virüsün dünyada hızla yayılmasının ardından ABD ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere birçok ülkede tedbirler alınırken, salgının ekonomilere yönelik etkileri de tartışılıyor.

Koronavirüsün hem arz hem de talep olmak üzere çift taraflı olumsuz etkilerinin bulunduğu, önlenememesi durumunda dünya büyümesine negatif yansıyacağı belirtilirken, Japonya'da yetkililer, bozulan güven ortamının şirket karları ve fabrika üretimini negatif etkileyeceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar Çin'de büyümenin ilk çeyrekte tüketimdeki azalış nedeniyle olumsuz etkileneceğini, ancak ikinci çeyrekte kamu harcamalarındaki artış ve likidite desteği ile toparlanacağını öngörüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,55 azalarak günü 23.215,71 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,14 artışla 109 seviyelerinde dengelendi.

Pozitif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,15 yükselişle 41.235,94 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 3,0 düşüşle 2.178,82 puanda seyrediyor. Çin ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Koronavirüs, Hindistan, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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