Asya'da hisse endeksleri karışık

Yatırımcıların, Japonya ve ABD'de yeni teşvik paketlerinin ne ölçülerde açıklanacağına odaklandığı Asya-Pasifik bölgesindeki hisse senedi borsalarında endeksler yeni haftanın ilk işlem gününe karışık başladı.
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, pandemi krizinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmeyi amaçlayan yeni teşvik paketinin Salı günü açıklanacağını duyurdu.Çin, Kasım'da beklentilerin üzerinde dış ticaret fazlası verdi. Ülkenin ithalatı yıllık bazda Kasım'da yüzde 6.1 olan beklentilerin altında yüzde 4.5 artarken, ihracatı aynı dönemde yüzde 12 olan beklentilerin üzerinde yüzde 21.1 yükseldi ve 53.5 milyar dolar olarak beklenen dış ticaret fazlası 75.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.Gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.76 düşüşle kapanırken, Yen/dolar paritesi 104.12 düzeyinde sabit kaldı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.32 düştü. Güney Kore'de Kospi Endeksi ise yüzde 0.40 yükseldi. Çin anakarasında, Şangay Composite Endeksi yüzde 0.56, Shenzhen Composite Endeksi yüzde 0.19 düştü. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi de yüzde 0.62 artışla kapandı.
- Kaynak: DHA
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