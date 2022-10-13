Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı. - Son Dakika
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Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.

13.10.2022 09:33

Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.

Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı. - ASTANA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı. - Son Dakika
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