Son Dakika Haberleri: Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (1)
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Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (1)

28 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. (8)
Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (1)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:59 Kaynak: AA
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