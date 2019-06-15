Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi - Liderlerin konuşması
4 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:58 Kaynak: AA
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