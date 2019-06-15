Son Dakika Haberleri: Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi - Liderlerin konuşması
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Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi - Liderlerin konuşması

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. (14)
Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi - Liderlerin konuşması
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Hükümet, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Asya, Güncel
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